Hindistan ve Bangladeş'te seller nedeniyle 15 kişi öldü

Hindistan ve Bangladeş'te sel felaketi

Hint basınındaki haberlere göre, Tripura eyaletinde yağışların tetiklediği sel ve heyelanlarda 11 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, binlerce kişinin evsiz kaldığı eyalette "kırmızı" alarm verdi. Tripura’nın başkenti Agartala başta olmak üzere birçok bölge su altında kaldı ve eğitime iki gün ara verildi. Yetkililer, eyalet genelinde açılan 300’den fazla yardım kampında binlerce kişinin barındığını açıkladı. Tripura Başbakanı Manik Saha, "Durumu yakından takip ediyor ve evlerini kaybedenlere yardım ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Bangladeş’te ise seller nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Doğudaki birçok bölge ağır hasar alırken, Comilla, Feni ve Noakhali en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Bu bölgelerde elektrikler kesildi ve yol bağlantıları koptu. Başkent Dakka ile güneydoğudaki liman kenti Chattogram arasındaki kara yolu sular altında kaldığı için ulaşım durdu. Arama kurtarma çalışmaları yürüten gönüllüler, sel mağdurlarıyla iletişim kurmakta zorlandıklarını ve çoğu kişiye ulaşamadıklarını bildirdi. Bangladeş hükümeti ise birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Feni’de yaşayan sel mağduru Sonia Akter, "35 kişiyle bir eve sığındık, su seviyeleri hâlâ yükseliyor. Çocuklarımız ve yaşlılarımızla çatıda mahsur kaldık. Lütfen bize bir tekne gönderin ve bizi kurtarın" dedi. Bangladeşli yetkililer, ordunun ve diğer kurumların bölgede kurtarma operasyonları başlattığını belirtti.

Bu arada, Bangladeş’teki bazı gruplar Hindistan’ı selden sorumlu tutarak protesto gösterileri düzenledi. Dakka’daki Jagannath Üniversitesi’nde toplanan yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan’ın Tripura’da bir barajın kapaklarını açarak ani sellere neden olduğunu öne sürdü. Hindistan Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları reddetti.

Güney Asya'da haziran ayında başlayan muson yağmurları, Hindistan ve Bangladeş'te her yıl büyük çaplı doğal afetlere neden oluyor. İki ülke, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşmakta ve bu suların kullanımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.