Bank of America'dan saatlik asgari ücrete zam

Banka, rekabetçi bir iş piyasasında yetenekleri çekmeyi ve elinde tutma hedefiyle 2025 yılına kadar saatlik asgari ücreti 25 dolara çıkarma planına bir adım daha yaklaştı.

ABD'nin ikinci büyük kredi kuruluşu, asgari saatlik ücretini önemli ölçüde artırarak son yedi yılda %60 oranında yükseltti. Şirket en son saatte 23 dolarlık asgari ücret ödüyordu.

Rekabetçi bir işgücü piyasasında yeteneklerin peşinde koşan şirketler, yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için tazminat paketlerini iyileştiriyor ve böylece en iyi performans gösterenlerin organizasyon içinde kalmasını sağlıyor.

Finans dünyasının ağır topları, yapay zeka patlamasının birincil faydalanıcısı olarak görülen teknoloji işlerinin artan popülaritesi şeklinde yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Yapay zekanın çekiciliği artık öğrencilerin kariyer kararlarını etkiliyor. Çevrimiçi işe alım platformu Handshake'in bir raporuna göre, ABD'de 2024 mezunlarının beşte biri, üretken yapay zeka ile çalışma fırsatları sunan bir işi takip etmeye daha meyilli.

Bankanın İnsan Kaynakları Sorumlusu Sheri Bronstein, "Rekabetçi bir asgari ücret sağlamak, harika bir çalışma yeri olmanın temelini oluşturur ve Bank of America'nın örnek teşkil etmesinden gurur duyuyorum" dedi.

Banka, ABD'de tam zamanlı çalışanların yıllık asgari maaşının artık 48.000 dolardan 50.000 dolara çıkarılacağını duyurdu.

Bank of America, 2021 yılında asgari saatlik ücreti 2025 yılına kadar 25 dolara çıkarma sözü vermişti.,