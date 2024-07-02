Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ereğli ilçesinde, özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimlerde, şubede çalışan Perihan Y.'nin zimmetine para geçirdiğinden şüphelenildi.

Müfettişlerin derinleştirdiği araştırma sonucunda, Perihan Y.'nin 3 ay içinde kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığı belirlendi.

Müfettişlerin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından, nişanlı çift bugün gözaltına alındı.

İddialara göre, Settar A., paranın bir kısmını kripto para hesabına aktardı.

Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı.