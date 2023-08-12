Banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin TL dolandırdılar

Zonguldak'ta, telefonda kendilerini 'bankacı' olarak tanıtıp kötü amaçlı yazılımla banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin lira dolandırdığı iddia edilen C.Y. (22) ve A.S.D. (23) yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin TL dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla C.Y. ve A.S.D.'yi gözaltına aldı. C.Y. ve A.S.D.'nin kendilerini telefon görüşmesinde 'bankacı' olarak tanıtarak güven sağladıkları, daha sonra telefon ve bilgisayardaki verileri ele geçirmek için kullandıkları yazılımla ismi açıklanmayan kişinin banka hesaplarını ele geçirip, 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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