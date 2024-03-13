Banka koridorlarından üzen haber geldi! Kredi çekmeyi düşünenler dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Banka koridorlarından üzen haber geldi! Kredi çekmeyi düşünenler dikkat
Merkez Bankası’nın yeni kararları çok konuşuldu. Bu hafta itibariyle bazı bankaların kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12 aydan 3 aya düşürüldü. Bazı bankaların ise yeni müşterilerine özel sunduğu 10 liraya kadar olan faizsiz kredilerde vade sayısı da 6 aydan 3 aya düşürüldü. Ticari kredi faizlerinde de sert artışlar yaşandı. Bazı bankaların ticari kredi yıllık faizi şubatta yüzde 48 iken martta yüzde 77’ye kadar düştü.

Seçim öncesinde finansal piyasalarda tansiyon artarken bankaların dikkat çekici bir adım attığını gözlemliyoruz. Son dönemde yüksek seyreden enflasyon, cari açık ve dolayısıyla döviz kurları üzerinde baskı oluşturan kredi kartı harcamalarıyla ilgili olarak seçim sonrasında sınırlayıcı önlemler alınacağı söylentileri dolaşıyordu. Ancak seçim öncesinde bankaların bu konuda bir adım attığı görülüyor.

NAKİT AVANSTA TAKSİT SAYISI 3’E DÜŞÜRÜLDÜ

Bankalar, kredi kartından nakit avans işlemlerinde taksit sayısını üçe kadar düşürdü. Geçen ay bankalar, nakit avans işlemlerinde 12’ye kadar taksit imkanı sunuyordu.

Bankacılık kaynaklarına göre, kredi kartı ve kredili mevduat hesapları, en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğü için yoğun olarak kullanılıyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN RESMİ TALİMAT YOK

Merkez Bankası’ndan (TCMB) bankalara nakit avans işlemlerinde taksit sınırına dair yazılı bir talimat gelmediği, ancak sözlü yönlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 oranında artarken kredi kartı harcamalarındaki artış oranı yüzde 13,8’e ulaşmıştı.

Şubat ayında enflasyonun beklentileri aşması üzerine TCMB, ilave sıkılaşma adımları attı.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5’ten yüzde 2’ye indirildiği, ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırının yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldüğü, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunduğu bildirilmişti.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.

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