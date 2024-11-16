Banka soyguncusunu parmak izi ele verdi

Esenler'de sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanlar çekmecelerin karıştırıldığını ve elektronik cihazlara zarar verildiğini gördü. Bunun üzerine banka çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar sonrası harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bankada bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde ekipler, şüphelinin yangın merdivenlerinden içeriye girdiğini ve bir süre içeride dolaştıktan sonra dolap ve çekmeceleri karıştırdığını gördü.

Görüntülerin devamında, yaklaşık 20 dakika boyunca içeride kalan şüphelinin bir şey bulamayınca geldiği yangın merdivenini kullanarak buradan ayrıldığı belirlendi. İncelemelerin devamında parmak izi çalışması yapan ekipler, şahsın kimliğinin Soner M. olduğunu tespit etti.

Hakkında 3 suç kaydı bulunan şüpheli M., Esenler’de yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Soner M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.