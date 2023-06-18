Banka şubesini kurşun yağmuruna tuttular

Karabük Eskipazar'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler banka şubesini kurşunladı.

Banka şubesini kurşun yağmuruna tuttular

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamu bankasının şubesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Bankanın camlarına 6 mermi isabet ederken emniyet güçleri failleri bulmak için soruşturma başlattı.

Olay, gece yarısı bir kamu bankasının ilçe merkezindeki şubesinde meydana geldi.

6 MERMİ CAMA İSABET ETTİ

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonrası kurşunlar kamu bankasının camlarına isabet etti. Banka görevlileri tarafından durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ekipler banka bölgesinde inceleme yaparak olayın meydana geldiği alandaki KGYS kameralarını incelemeye aldı.

6 merminin isabet ettiği banka şubesinin camları kurşun geçirmez olduğu, bir merminin ise kapıya isabet ederek deldiği tespit edildi.

Emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için inceleme çalışması başlattı.

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