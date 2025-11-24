Bankacılık devleri yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerin 2026 sonu faiz oranlarını güncelledi. Fransız bankacılık devi Societe Generale ise Türkiye'nin 2026 sonu için faiz tahmini yeniledi. Bankanın Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026'nın ilk dört toplantısında 150'şer baz puan, ardından haziran ve temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini, devamında da her toplantıda 150'şer baz puanlık indirime gidileceğini öngördü.

GIDA ENFLASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Societe Generale, Türkiye'de gıda enflasyonunda yaşanan şokun azalmasıyla birlikte aylık enflasyonun yavaşlamasını bekliyor. Drimal, "Bu durumda maliye politikasının enflasyon baskılarının azalmaya devam etmesini sağlaması hayati önem taşıyacaktır" yorumunu yaptı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Societe General, aylık enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlayarak gelecek yılın ilk yarısında aylık bazda yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerilemesini öngörüyor.

Morgan Stanley de geçtiğimiz günlerde paylaştığı raporda, 2026 yıl sonunda politika faizinin şu anki yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 27'ye indirileceği tahminini paylaşmıştı.