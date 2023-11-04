Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.