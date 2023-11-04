Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.

KAYNAK: AA
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.​​​

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