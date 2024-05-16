Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı. 13 Trilyon 164 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın yayınladığı bültene göre 10 mayıs haftasında 30 milyar 69 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam kredi hacmi 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

MEVDUAT ARTIŞI

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün mevduatı 4 Milyar 551 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam mevduat 15 trilyon 613 milyar 772 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 650 MİLYAR LİRAYI AŞTI

10 Mayıs itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı 6 milyar 523 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam kredilerin tutarı1 trilyon 653 milyar 695 milyon liraya yükseldi. Bu kredilerin 445 milyar 453 milyon lirası konut, 90 milyar 398 milyon lirası taşıt kredi olarak kayıtlara geçerken en büyük pay 1 trilyon 117 milyar 843 miliyon lira ihtiyaç kredisi oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise artış gösterdi. BDDK verilerine göre bankaların bireysel kredi kartı alacağı1 trilyon 410 milyar 791 milyon liraya ulaştı.