19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bankacılık sektörünün hem mevduatı hem de tüketici kredisi arttı

Bankacılık sektörünün hem mevduatı hem de tüketici kredisi arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Ocak ile biten haftada arttı, 9 trilyon 373,1 milyar liraya yükseldi. Aynı hafta tüketici kredileri de bir haftada yüzde 1,3 arttı ve 1 trilyon 51 milyar 348 milyon liraya ulaştı

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:49
Takip Et

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, 9 trilyonu aştı

Bankacılık sektörünün hem mevduatı hem de tüketici kredisi arttı
+
Aa
-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Ocak ile biten haftada 226 milyar 264 milyon 602 bin lira artarak 9 trilyon 373 milyar 73 milyon 937 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,10 artışla 4 trilyon 819 milyar 979 milyon 472 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,81 artışla 4 trilyon 160 milyar 202 milyon 785 bin lira oldu.

HESAPLARDAN TOPLANAN RAKAMLAR DA YANSITILDI

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 233 milyar 65 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 198 milyar 73 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Ocak itibarıyla 646 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI YÜKSELDİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 51 milyar 348 milyon 901 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 artışla 885 milyar 938 milyon 511 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,3 yükselişle 669 milyar 126 milyon 218 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 330 milyar 580 milyon 336 bin lirası konut,40 milyar 159 milyon 591 bin lirası taşıt ve 680 milyar 608 milyon 974 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Ocak ile biten haftada 100 milyar 846 milyon 416 bin lira artarak 7 trilyon 385 milyar 820 milyon 271 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,5 artış kaydetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.