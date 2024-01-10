Bankada parası olanlar dikkat. Herkesi ilgilendiriyor. Rakam ve tarih verildi

TCMB seçimlerin ardından faiz artırmaya başladı, Bankalar da mevduat faizlerini birden yükseltmeye yöneldi. Faizler aniden yüzde 45-50 civarına fırladı. Ancak son bir haftada faizler aniden yüzde 40'lara çekilmeye başladı. Uzman isim Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Habertürk'te katıldığı yayında mevduat faizleri ve krediler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON MEVDUATLARI ERİTTİ

Yıl sonunda enflasyon nedeniyle dolar karşısında değer kaybeden paralarını korumak isteyenler mevduata yöneltmişti. Piyasalarda son yaşanan gelişmelerle birlikte faizler önce yüzde 45'e sonra yüzde 40'lara geriledi. Merak edilen sorulara yanıt canlı yayında geldi.

Merkez Bankası'nın enflasyon karşısında politika faizinin güçlü artışlarına dikkat çeken Filiz Eryılmaz, bu şekilde artışın mevduat faizini yukarı çektiğini belirterek, Aralık ayının son haftasında mevduat faizinin yüzde 52'lere çıktığını söyledi.

MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN DÜŞTÜ

Faizlerini düşüşünün bir kaç nedene bağlı olduğunu ifade eden Doç.Dr Eryılmaz, bankaların aralık ayında bilançolarını kapatmadan teknik düzenlemeye gittiğini ve mevduat yarına girdiğini kaydetti. Bu durumun da faizleri yükseltiğini söyleyen Eryılmaz yeni yılda bilançolarla birlikte mevduat yarışının azaldığını kaydetti.

İKİNCİ NEDEN NE?

Bankalarda şu anda mevduat fazlası olduğunu belirten Eryılmaz, ticari kredilerin yüksek olması nedeniyle taleplerin düştüğünü, mevduatın bu sebepten arttığını ifade etti. Hal böyle olunca Eryılmaz'a göre bankaların faiz toplamasına gerek kalmadı.

‘MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 55-60 ARASINDA OLACAK’

31 Mart'ta yapılacak seçimleri hatırlatan Eryılmaz, adayların açıklandığını ve bu süreçte kamu bankalarında gevşemenin olabileceğini söyledi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde faizlerin yüzde 55-60 bandına doğru ilerleyebileceğini kaydetti. Eryılmaz sözlerini daha ileri taşıyarak, seçimden sonra faizler yüzde 55-60 bandına çakacağını beklediğini söyledi.