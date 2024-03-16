Bankada parası olanlar dikkat. Merkez Bankası'nın kararı sonrası flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Bankada parası olanlar dikkat. Merkez Bankası'nın kararı sonrası flaş gelişme
Enflasyon ve kurdaki baskıyı azaltmak için Merkez Bankası'nın yeni adımlar atmasıyla ticari kredi faizlerinde yıllık yüzde 55,76 ile geçen hafta 22 yılın zirvesi görülürken, mevduat faizleri de yüzde 53,63'e yükseldi.

Merkez Bankası, Enflasyon ve kurdaki baskıyı azaltmak için attığı yeni adımlar kapsamında atmasıyla ticari kredi faizlerinde yıllık yüzde 55,76 ile geçen hafta 22 yılın zirvesi görülürken, mevduat faizleri de yüzde 53,63'e yükseldi.

Mevduat faizlerindeki yükseliş geçen hafta da etkisini gösterdi. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde ortalama oran geçen hafta bir önceki haftaya göre 38 baz puanlık artışla yüzde 53,63 seviyelerine yükseldi. Bu oran, Ekim 2002 tarihinden sonraki yaklaşık 22 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

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Ortalama TL mevduat faizlerinde 22 Aralık 2023 haftasında yüzde 52,60 ile 21 yılın zirvesi görülmüş, sonrasındaki beş haftada ise mevduat faizlerinde düşüş yaşanmış ve ortalama oran yüzde 49,61'e kadar azalmıştı.

Enflasyon ve döviz kurlarındaki baskıyı azaltmak isteyen Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların ardından mevduat faizleri tekrar yükseliş eğilimine girmişti.

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TİCARİ KREDİ FAİZİNDE DE ZİRVE

Ticari kredi faizleri geçen hafta ortalamada yüzde 55,76 oranında artış göstererek 22 yılın zirvesine ulaştı. Geçen hafta bu oran ortalamada bir önceki hafta kıyasla 170 baz puan arttı.

İhtiyaç kredisi faizleri geçen hafta ortalamada yüzde 63,36 ile son dokuz haftanın en yüksek seviyesine yükselerek 22 yılın zirvesine yaklaştı. Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 5 Ocak 2024 haftasında yüzde 63,42 ile 22 yılın zirvesini görmüştü.

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