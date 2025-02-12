Bankada parası olanlar için önemli gelişme! Tablo terse döndü

Merkez Bankası’nın aralık ayı sonrası itibarıyla art arda faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte bankalarda faiz oranları değişim göstermeye başladı. Pek çok bankada mevduata verilen faiz oranları aşağı yönlü revize edildi.

Geçtiğimiz dönemlerde bankalar daha yüksek meblağı bünyelerine çekebilmek amacıyla mevduata yatırılan yüksek tutara daha fazla faiz verirken, düşük meblağa daha az faiz ödemesi yapıyordu. Ancak son oranlara bakıldığında tablonun terse döndüğü gözleniyor.

Bir bankada 100 bin TL için verilen faizin yüzde 50, 1 milyon TL için ödenen faizin yüzde 49.5’e gerilemesi dikkat çekti.

Peki bankalar düşük tutarlara neden yüksek faiz vermeye başladı? Şu anda faize yatırım yapan ne kadar kazanıyor? Mart sonrası için faizde öngörüler neler? Mevduatta getiriler hala cazip mi?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar ile Ekonomist Muhammet Bayram değerlendirdi.

DÜŞÜK MEBLAĞA YÜKSEK FAİZİN SEBEBİ BELLİ OLDU!

Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Önceki dönemde bankalar yüksek meblağlara özel ve yüksek faiz öderken, düşük meblağlara da çok düşük faiz veriyorlardı. Ancak yatırım fonlarından likit fonlar mevduata ciddi bir rakip olarak ortaya çıktığı için getiriyi yeterli bulmayan küçük tasarruf sahibi likit yatırım fonlarına dönmeye başladı.

Bu durum bankadan para çıkışı anlamına gelmektedir. Çünkü fonlar ayrı bir tüzel kişiliktir. Fon alanlar yatırdıkları paralarla bu fonun katılım belgesini alıyorlar. Rakam küçük de olsa yüksek meblağmış gibi değerlemeye tabi tutulduğundan getiri açısından daha cazip hale geldi. İşte bu çıkışı durdurmak isteyen bankalar da küçük mevduata verdikleri getirileri de yükseltmek zorunda kalıyorlar.

100 BİN LİRAYA 3 BİN 600 TL GETİRİ

Şu anda 100.000 TL için yıllık %48 civarı getiri bulmak mümkün ve bu durumda net getiri aylık 3.600 TL civarında olmaktadır. Bu oranlar bankaların ihtiyacına göre farklılıklar gösterebiliyor.

MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

TCMB’nin mart toplantısında faizleri 250 baz puan daha indireceği beklentisi devam etmekle beraber burada şubat ayı enflasyon verisi belirleyici olacaktır. Aylık enflasyon oranı yüksek gelirse TCMB faiz indirimini azaltabilir veya öteleyebilir.

Şimdilik %3 civarı bir aylık enflasyonda bile faiz indirimi gelme olasılığı fazladır. Ancak faiz indirimi miktarına gelecek enflasyon verisiyle karar verilecektir diye düşünüyorum.

MEVDUATLAR HALA CAZİP Mİ?

Mevduat hala cazip ancak hedef enflasyon beklentisi bozulursa o zaman tekrar değerlendirmek gerekir. Şu an yıllık %30’larda bir enflasyon gelse bile mevcut faizler reel bir getiri sağlamış olacaktır.”

MUHAMMET BAYRAM:

Ekonomist Muhammet Bayram’ın açıklamaları şu şekilde: “Düşük tutarlara yüksek faiz uygulamasında bankaların tabana yaygın mevduat toplama kaygısı bulunmaktadır. Düşük tutarlara yüksek faiz uygulansa da maliyeti, yüksek tutarlı mevduatlara yüksek faiz uygulamaktan daha düşüktür. Ayrıca küçük tutarların giriş çıkışı banka bilançolarında büyük hareketlere sebebiyet vermez ve banka için riski daha azdır.

Bankalarda şu anda halihazırda ortalama faiz oranları 32 gün için 43-45 bandındadır. 1 milyon TL’nin yüzde 45 faiz ile 32 günde net getirisi 33.534 TL’dir.

Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı mart ayında yapılacak toplantı ile belirli olacak. Ben her dönemde bir faiz indirimi bekliyorum. Enflasyonun durumuna göre bu jumbo bir faiz indirimi veya küçük bir indirim olabilir ama şu anda yıllıkta %42’ye gelen enflasyon oranı mevcut. Bu sebeple en az 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Mart ayı sonrasında da yıllıkta enflasyonun geldiği seviye çok önemli. Yıllık enflasyonun biraz üzerinde faiz oranıyla yılı tamamlarız diye düşünüyorum.

Mevduatta getiri hala cazip çünkü 1 milyon TL için 32 günde %45’e kadar varan faiz oranında paranızı değerlendiriyorsunuz. Garanti bir yatırım aracı için hala bir tercih sebebidir. Mevduattan sonra bu sene içerisinde kopan para borsaya yönelecektir. Her ne kadar jeopolitik riskler artmış olsa da altın yatırımcısı ile borsa ve mevduat yatırımcısını ayırmak gerekiyor.”