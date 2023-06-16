Bankadan ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyası

İHA'nın haberine göre, İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, bugüne kadar Türkiye’de yapılan uzun soluklu kitap projelerinden biri olan ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyası bu yıl 16'ncı kez düzenleniyor.

Bankanın, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanarak çok boyutlu düşünmelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve sanatla gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.

Hediye edilen bu yılki kitapta; Dr. Selim Erdoğan, Darüşşafakalı öğrencilerin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili sorularını yanıtlıyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle bu sene kampanyada öğrencilere armağan edilmek üzere İş Bankası Kültür Yayınları ve Darüşşafaka iş birliğinde ‘Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor’ başlığıyla özel bir kitap hazırlandı.

"HAYATTA EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUĞA"

Kitapta Darüşşafakalı ortaokul öğrencilerinin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili soruları, harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan tarafından yanıtlandı. Kitabın önsözünü kaleme alan Yekta Kopan, editörlüğünü de üstlendi.

Temasıyla uyumlu olarak İş Bankası Müzesi arşivinden seçilen fotoğrafların ve Kıymet Ergöçen’in kitaba özel tasarladığı illüstrasyonların yer aldığı kitap, Burcu Ural Kopan tarafından yayına hazırlandı.

İş Kuleleri’nde çocuklara kitaplarını hediye eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Karneni Göster Kitabını Al kampanyamızı çok seviyoruz. Çocuklarımızın zor bir akademik yılı bitirdikten sonra yaz tatillerinde bunu okuyarak keyifle geçirmelerinin bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız dinlenirken eğlenirken okumayı bunun bir parçası haline getirmesi bizim için çok kıymetli" dedi.

Aran "Ne kadar okumayı seven bir toplum olursak gelişmişlik seviyemizin de o kadar artacağına inanıyoruz. 16 yıldır buna yürekten destek veriyoruz. Umuyorum ki bu kampanya, 16 yıl daha devam eder. Hiç bitmez ve çocuklarımız da bundan keyif alır. Biraz önce gördünüz, şubelerimiz bile ayrı bir hava kazanıyor. Cıvıl cıvıl oluyor. Hayattaki en güzel yatırım çocuğa olan yatırım. Dolayısıyla İş Bankası olarak böyle bir kampanya yapıyor olmaktan son derece mutluyuz” açıklaması yaptı.