Bankadan kredi çekecekler dikkat! Yeni sistem 3 Haziran’da başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bankadan kredi çekecekler dikkat! Yeni sistem 3 Haziran’da başladı

Bireysel emeklilik birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti.

BES'te yapılan düzenlemeyle, BES birikimleri teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılması mümkün hale geldi.

BES TEMİNATLI KREDİ KULLANIMI

Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması bugün başladı.

Krediye teminat olarak gösteri len BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonlarında değerlenmeye devam ediyor.

Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncelleniyor. Söz konusu süreç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından uçtan uca koordine ediliyor.

2023 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından bir yönetmelik yayınlanmış, BES birikimi ile kredi kullanımının önü açılmıştı.

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