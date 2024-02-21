Bankalar bayram etti. 500 Milyarı aştı

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının 2023 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 19,4 trilyon liraya ulaştı.Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2023'te 506,8 milyar lira net dönem karı elde etti ve bu bankalar önceki yıla göre yüzde 40,4 artış gösterdi. lgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış göstermiş oldu.

Türkiye'nin 10 büyük bankasının 2022'de 11,7 trilyon lira olan aktif büyüklüğü geçen yıl sonu itibarıyla 19,4 trilyon liraya ulaştı.

"Rakamlarla Bankacılık Sektörü 2023" raporunu açıklayan Türkiye Bankalar Birliğinin verilerine göre 63 bankanın toplam aktif büyüklüğü 23,5 trilyon lira oldu.

Türkiye'nin en büyük bankası 3,8 trilyon lira ile Ziraat Bankası sektörün en büyüğü oldu. İkinci sırada Vakıfbank, üçüncü sırada ise Türkiye İş Bankası yer aldı.Böylece aktif büyüklüğü 2,5 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası özel bankaların en büyüğü olma ünvanını da korumuş oldu.

10 BANKANIN TOPLAM KARI 506 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Türkiye'de en yüksek karı 89,9 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Banka önceki yıla göre karını yüzde 118,7 arttırdı.

İkinci en büyük karı elde eden banka ise Garanti BBVA olarak kayıtlara geçti. Garanti BBVA 87,3 Milyar liralık dev karıyla özel bankaların hepsini sollamış oldu. Türkiye İş Bankası ise Garanti BBVA'nın arkasında 72,3 milyar liralık kar ile yer aldı. Yapı Kredi'nin karı 68 milyar lira dördüncü olurken, beşincilikte Akbank 66,5 liryar lira ile yer aldı.olurken dördüncülük

Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 33,2 milyar lira ile QNB Finansbank, 27,9 milyar lira ile DenizBank, 26,6 milyar lira ile Kuveyt Türk, 25 milyar lira ile VakıfBank ve 10,1 milyar lira ile Halkbank izledi.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2023'te 506,8 milyar lira net dönem karı elde etti ve ilgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış göstermiş oldu.

MEVDUAT/KATILIM FONU TOPLAMI 13 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da geçen yıl 13 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise 2022 yıl sonuna göre yüzde 69 arttı.