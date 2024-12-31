Bankalar bu kez hesap bakım ücreti almaya başladı! Yılda 2 kez kesilecek

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Bankalar bu kez hesap bakım ücreti almaya başladı! Yılda 2 kez kesilecek

Bankaların hesap bakım ücreti almaya başlamasına tepki yağıyor.

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini açıkladı. Yılda iki kez alınacak ücret 790 lirayı buluyor.

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını duyurdu. Tepki çeken uygulama nedeni ile birçok müşterinin hesaplarını başka bankalara taşıdığı öne sürüldü.

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YILDA İKİ KEZ BU ÜCRET ALINACAK

Hesaplardan yapılacak bakım kesintisinin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Bankalar tarafından hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi.

790 LİRAYI BULUYOR

Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 lira, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 lira, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 lira hesap bakım ücreti keseceği bildirildi.

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