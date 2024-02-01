Bankalar kepenk indiriyor. Az şube çok müşteri

Dijital bankacılık teknolojik gelişmeler bankaları şube kapatmaya yöneltti. Türkiye'deki bankacılık sektörü şubesiz bankacılığa hazırlanıyor. Bankalar dört yılda 698 şube kapattı. Bu da istihdatımı düşürmek anlamına geliyor. Şube başına 10 kişilik istihdam azaltmak demek, yaklaşık son dört yılda 7 bine yakın bankacı 'işsiz' kaldı anlamına geliyor

Bu veriler Türtiye Türkiye Bankalar Birliğine ait. 2019 yılında mevduat bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 199'du. Bu sayı 2020 yılında 9 bin 939’a, 2021 yılında 9 bin 979’a, 2022 yılında 9 bin 661’e geriledi. 2023 yılında ise bankaların toplam şube sayısı 9 bin 497’ye geriledi.

AZ ŞUBE ÇOK MÜŞTERİ

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan raporda şube sayısının azalması nedenleri sıraladı.

Rapora göre şube sayısı bir önceki çeyreğe göre 119, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 164 adet azaldı.

Aralık 2023 itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 279 oldu. Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkiledi.