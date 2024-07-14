Bankalarda yeni dönem başladı. Kredi çekecekler dikkat

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe aldığı yeni yönetmelikle bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcılarına önemli bir kolaylık getirdi.

Yeni düzenleme ile katılımcılar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için BES sözleşmelerini sonlandırmadan, birikimlerini devlet katkısı hariç olmak üzere bankalara devrederek kredi kullanabilecekler.

SEDDK 2. Başkanı Mehmet Verim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın haziran ayı itibarıyla hayata geçtiğini belirtti. Buna göre, katılımcılar BES hesaplarındaki birikimlerini bankalara devredebilecek ve bu sayede kredi kullanım süreçlerinde finansmana daha kolay erişebilecekler.

“BİRİKİMLER YATIRIM FONUNA DEVREDİLECEK”

Verim, uygulamanın detaylarına ilişkin olarak, "Bankalar, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla katılımcıların BES birikimlerini sorgulayabilecekler. Kredi süresi boyunca teminat olarak tutulan bu birikimler, bankaların talebi doğrultusunda belirlenen emeklilik yatırım fonuna devredilecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kredi borcu ödenmediği takdirde devredilen birikimlerin teminat olarak tutulacağı temlik fonunda değerlendirilmeye devam edeceği bilgisini veren Verim, katılımcıların kredi süresi boyunca birikimlerini başka şirketlere devredemeyeceklerini vurguladı.

ALACAĞIN DEVRİ İÇİN 4 AYRI FON

Yeni düzenleme kapsamında, alacağın devri için özel olarak belirlenen 4 ayrı fonun kurulduğunu belirten Verim, bu fonların Anadolu Hayat ve Emeklilik ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketleri tarafından yönetileceğini ifade etti. Faizli ve faizsiz olmak üzere iki farklı seçenek sunulan fonların, katılımcıların tercihlerine göre kullanılabileceği kaydedildi.

SEDDK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, BES katılımcılarının finansal ihtiyaçlarını karşılama ve emeklilik birikimlerini koruma imkanlarının artması bekleniyor.