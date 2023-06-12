Bankalardan parası olanlara köşeyi döndürecek karar

Bankaların mevduat faizi oranları rekor seviyeye çıktı. 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi bakın yüzde kaçlara dayandı.

Bankalardan parası olanlara köşeyi döndürecek karar

Bankacılık sektöründe mevduat faizi yarışı hızla sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 2 Haziran haftası itibariyle ortalamada yüzde 37.39’a yükseldi.

Ekonomi Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın hazırladığı habere göre, TL mevduat faizi bir yılda 20 puan, 2022 sonundan bu yana ise 13 puan arttı.

Merkez Bankası'nda Şahap Kavcıoğlu döneminde bankacılık sektörüne yönelik sonunda menkul kıymet alım zorunluluğuna çıkan birçok makroihtiyati önlem getirildi. Yönetim değişse de henüz bankacılık sektörüne yönelik makroihtiyati önlemlerde bir düzenleme gelmedi.

MEVDUAT FAİZİNDE 20 PUANLIK ARTIŞ

Bu yılın başından itibaren sektör TL mevduat faizinde artırılan hedefl eri yakalamak için hızlı bir yarışın içine girdi. Geçen yıl haziran başında yüzde 17,59 olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi 2 Haziran itibariyle Merkez Bankası verilerine göre ortalamada yüzde 37,39’a çıktı. Bu 1 yılda 20 puanlık artış yaşandığını gösteriyor. 2022’nin son haftasında ise TL mevduat faizi ortalamada yüzde 24,17 seviyesinde bulunuyordu. Yine yılsonuna göre 6 aydaki artış 13.22 puan oldu. Geride bıraktığımız haftada ise bankacılık sektörü kaynakları artışın sürdüğünü vurgulayarak yüzde 47’ye varan faiz oranları uygulandığına dikkat çekti. Merkez Bankası ortalama TL mevduat faiz verilerinde son haftalarda uygulanan oranlar ile toplam mevduatların faiz oranları arasındaki fark da oldukça yüksek.

Merkez Bankası ortalama verilerine göre 3 aya varan TL mevduat faizi stok oranı yüzde 26,64. Son haftadaki faiz oranı ile arasındaki fark 10.75 puana geldi. Toplam TL mevduat faizi stokta yüzde 21,40 seviyesinde. 2 Haziran haftasında bu oran stok mevduattaki faiz oranının tam 5.53 puan üzerine geldi ve yüzde 26,93’e ulaştı. Bankacılık sektörü kaynakları mevduatlardaki bu maliyet artışının bankaların bilanço yönetimini zorlaştırdığını dile getirirken faiz oranlarındaki artış hızı bu şekilde devam eder ve regülasyonlarda yumuşama olmazsa stok mevduatlara uygulanan faizin de son haftaları yakalayacağını vurguladı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE FAİZ UÇTU

Mevduat faizlerinde yükselişe tüketici kredi faizleri de eşlik ediyor. Merkez Bankası regülasyonları ihtiyaç kredisinde 70 bin liraya kadar olan kredileri muaf tutuyor. Bankacılık sektörü kaynakları da kredi iştahı zaten kalmamış sektörün ihtiyaç kredisinde 70 bin lirayı geçmediğini dile getirdi. Merkez Bankası verilerine göre 2 Haziran haftası itibariyle ihtiyaç kredi faizi bir önceki haftaya göre 0.18 puan arttı ve yüzde 40,14’e çıktı.

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