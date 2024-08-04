Bankalardan yalanlama üstüne yalanlama

Son dönemde sosyal medyada ve basında Halkbank ile Ziraat Bankası’nın zarar ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak her iki banka da bu iddiaları yalanlayarak resmi açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, mali tablolarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekildi.

ZİRAAT BANKASI: "ZARAR ETMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ziraat Bankası, zarar etme durumunun söz konusu olmadığını belirtti. Banka, mali tablolarında zarar etmediğini ve sektör standartlarına uygun kârlar elde ettiğini ifade etti. Açıklamada, bankanın tanıtım ve reklam faaliyetlerine bütçe ayırdığı, bu uygulamanın sektördeki rekabetin bir sonucu olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ziraat Bankası'nın 160 yıllık köklü geçmişine atıfta bulunularak, Türk ekonomisine katkı sağlama kararlılığı sürdürüleceği belirtildi.

HALKBANK: "KOBİ'LERİN VE ESNAFIN LİDER BANKASI"

Halkbank da zarar iddialarını reddetti ve mali verilerin her dönemde net kâr gösterdiğini açıkladı. Banka, KOBİ'ler, esnaf ve sanatkârlar için lider bir kurum olarak faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı. Rekabetçi bankacılık sektöründe tanıtım ve reklam faaliyetlerinin bir bütçe kalemi olarak yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, Halkbank'ın sektördeki bilanço büyüklüğü açısından üçüncü, kredi büyüklüğü açısından ise ikinci sırada olduğu belirtildi. Tasarruf tedbirlerine dikkat eden banka, reklam ve tanıtım giderleri konusunda sektör ortalamasının altında olduğunu belirtti. Halkbank, 86 yıldır Türk ekonomisine katkıda bulunma hedefini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.