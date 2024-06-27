Bankaların kredi hacmi düştü KKM 2 trilyon TL'ye geriledi

Bankaların kredi hacminde düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK haftalık bültenini yayımladı. Sektörün kredi hacminde 55 milyar 219 milyon liralık düşüş yaşandı. 21 Haziran haftasında kredi hacmi 13 trilyon 683 milyar liradan, 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya geriledi.

MEVDUATLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise 101 milyar 324 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam rakam 16 trilyon 493 milyar 105 milyon liraya geldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN 1 TRİLYON 703,2 MİLYAR LİRA

21 Haziran haftasında tüketici kredilerinde 1 milyar liralık düşüş yaşandı. Böylece toplam tüketici kredilerinin miktarı 1 trilyon 703 milyar 248 milyon lira oldu. Toplam tüketici kredilerinin içinde 446 milyar 494 milyon lirası konut, 90 milyar 3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 166 milyar 750 milyon lirası ihtiyaç kredisi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı da 1 milyar 436 milyon lira düşüş yaşandı. Rakam 1 trilyon 686 milyar 227 milyon liraya geriledi.

KREDİ KARTLARI ALACAKLARI DÜŞTÜ

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında bu hafta dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Yüzde 2,8 azalışla gösteren bireysel kredi kartları alacağı 1 trilyon 435 milyar 150 milyon liraya gerileme yaşandı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 479 milyon lira artışla 214 milyar 896 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 80 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Kur Korumalı Mevduatta ise bakiyede yüzde 1,7'lik düşüş yaşandı. Böylece, 35 milyar 775 milyon liralık gerileme yaşanan KKM'de toplam bakiye 2 trilyon 32 milyar 788 milyon liraya geriledi.