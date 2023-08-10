Bankaların memur ve emekliler için promosyon savaşları başladı

Memur maaşlarının en az 22 bin TL olması, asgari ücret ve emekli ücretlerine yapılan zam sonrasında bankaların promosyon uygulamalarında harekete geçtiği öğrenildi. Kurumlar ile yeniden masaya oturmaya hazırlanan bankalar, promosyonlarda verdikleri miktarı da yükseltecek.

Yapılan maaş artışlarından sonra bazı bankaların promosyon ücretini 15 bin TL’ye çektiği de edinilen bilgiler arasında.

Yapılması planlanan promosyon artışlarından emeklilerin de yararlanabileceği de öğrenildi. Bunun için promosyonlardan yararlanmak isteyen emekliler 3 yıl kalma şartı ile bu fırsattan yararlanabilecek.

Ankara’da görev yapan Öğretim görevlisi Tarkan Zengin konu hakkında, “Daha fazla promosyon veren banklara geçme imkanı da var. Buna cayma diyoruz biliyorsunuz.

Burada 3 yıllık anlaşma yapılıyor. Bir başka bankaya geçmek isteyen emeklilerimizin yasal hakları, geçebiliyorlar.

3 yıllık anlaşmayı 1 yıl önce yapmışsa 24 aylık promosyon bedelini ödediği takdirde bir başka bankaya geçebiliyor."

ATV Haber’in haberine göre, bazı bankaların taahhüt süresinde kısaltmaya gideceği de konuşulan konular arasında. 3 yıllık sürenin 1.5 yıl’a düşmesi bekleniyor.

Bankaların yeni promosyon ve şartlarını önümüzdeki zamanlarda açıklayacağı öngörülüyor.