Bankaların net karı martta 153,5 milyar lira oldu

Kaynak: AA
Bankaların net karı martta 153,5 milyar lira oldu
BDDK açıkladı. Türk bankaları mart ayında 153,5 lira kar etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mart 2024 dönemine ilişkin hazırladığı raporda, Türk bankalarının Mart ayındaki karı 153,5 milyar lirayı açtı.

"Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre Mart 2024 döneminde Türk Bankakcılık sektörünün aktif büyüklüğü 25 Trilyon 872 Milyar 823 milyon lira oldu. Sektördeki büyüme böylece geçen yılın sonuna göre 2 trilyon 322 milyar 590 milyon lira artış gösterdi.

KREDİLER 13 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

BDDK raporuna göre bu dönemde en büyük aktif kalem 12 trilyon 930 milyar 367 milyon lira ile krediler oldu. Menkul değerler 4 trilyon 440 milyar 877 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2023 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,9, krediler toplamı yüzde 10,7, menkul değerler toplamı yüzde 11,9 arttı.Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,49 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,2 artışla 15 trilyon 469 milyar 910 milyon liraya yükseldi.

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