Bankaların yeni mevduat faizleri belli oldu

Perşembe günü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25’e yükseltti. Böylece TCMB, son üç ayda toplam 16.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu. Politika faizinin dört yılın zirvesine ulaşmasıyla, bankalarda uygulanacak yeni mevduat faiz oranları merak konusu oldu.

Merkez Bankası’nın hamlesinin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını yüzde 40 seviyesine çıkardı.

MEVDUAT FAİZLERİ POLİTİKA FAİZİNE BAĞLI

Habertürk’ün haberine göre; bankaların bu adımı, Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduatı (KKM) azaltma ve TL mevduata dönüşüm teşvikleriyle ilgili.

Bankaların verdiği kredilerin faiz oranları, özellikle ticari krediler, yasal düzenlemeler gereği politika faizine bağlı. Bu nedenle, politika faizi yüzde 17.5 iken, bankaların KKM’yi azaltması mümkün olmuyordu. Çünkü ticari kredi faizleri yüzde 36.5 ile sınırlıydı.

Politika faizi yüzde 25’e çıkınca, ticari kredi faizleri de yaklaşık yüzde 56’ya kadar çıkabildi. Bu da bankalara mevduat faizlerini artırma imkanı verdi.

KKM'DEN ÇIKIŞIN HIZLANMASINA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlara göre, uygulanacak yüzde 40’lık TL mevduat faizi, dolar kurunun daha fazla artmayacağı beklentisiyle KKM’den çıkışı hızlandırabilir ve vatandaşların TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden olabilir.