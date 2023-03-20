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Ünlü film gerçek oldu. Bankanın açığını kullanıp 10 milyon dolandırdılar

Bankanın açığından faydalanan dolandırıcılar, 210 hesap üzerinden küçük para transferleri ile 10 milyon liralık vurgun yaptılar.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:36
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Bankanın açığını kullanıp 10 milyon vurgun yaptılar

Ünlü film gerçek oldu. Bankanın açığını kullanıp 10 milyon dolandırdılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bankanın sistem açığını kullanan İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, 48 saat içinde, banka hesapları üzerinden 210 banka hesabına 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi yaptığı tespit etti. Çetenin kullandığı dolandırıcılık yöntemi, Yılmaz Erdoğan’ın Sazan Sarmalı filminde anlatılan dolandırıcılık yöntemini hatırlattı.

HESAPLAR ARASI SÜREKLİ TRANSFER YAPTILAR

Şüphelilerin havale işlemleriyle bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı. 210 farklı banka hesabı üzerinde yapılan incelemede hesapların 102 şüpheli ve 5 şirkete ait olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin hesapların bloke edilmesini önlemek amacıyla, gönderdikleri parayı başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Şüpheli hesaplara ait telefon hatları üzerinde yapılan HTS incelemesinde, şüphelilerin para transfer sürecinde irtibat içinde oldukları ve çoğunun akraba olduğu tespit edildi.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 81 GÖZALTI

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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