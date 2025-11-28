Ordu Fatsa'da 25 Kasım’da yaşanan hırsızlık olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Başında kask ile bir kuyumcuya girerek tabanca doğrultan, çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak Diyarbakır’a kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin polis çıkması şoke etti. Polis memuru Cumhur Y. (28), adliyeye sevk edildi.

BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Şüpheli Cumhur Y.’nin soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Cumhur Y'nin altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı ortaya çıktı.