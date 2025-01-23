Banu Alkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Beyin kanaması iddiası endişelendirdi

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Banu Alkan’ın sağlık durumu takipçilerini korkuttu. Beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar, sevenlerini endişelendirdi. Ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl beyin kanaması iddiaları doğru mu? İşte tüm detaylar…

Banu Alkan'ın sağlık durumuna dair iddialar sürerken Onur Akay sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Yeşilçam’ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru" diyen Onur Akay şu bilgileri verdi:

"DOKTORLAR UÇAĞA BİNMESİNİ YASAKLADI"

"Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı."

BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?

Banu Alkan'ın sağlık durumu kadar yaşı da merak edildi. Banu Alkan 66 yaşındadır.