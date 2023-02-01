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Banyoda alev alan şofben yangına neden oldu

Aydın’da bir evin banyosunda bulunan elektrikli şofben kısa devre yaparak alev aldı. Çıkan yangında maddi hasar oluşurken, büyük panik yaşandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:14
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Banyodaki şofben yangın çıkardı

Banyoda alev alan şofben yangına neden oldu
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin banyosunda bulunan elektrikli şofben yangına neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.'ye ait olan evin banyosunda bulunan elektrikli şofben kısa devre yaparak yanmaya başladı. Alevleri fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde küçük çapta maddi hasar oluşurken, yangın dolayısıyla vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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