Banyoya giren adam dev yılanla göz göze geldi. Yılan avcısına yaptığı hamle şok etti

Editör: Erhan SONGÜR

Queensland eyaletinde banyoya giren bir adam duşa kabinın üstünde 3 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığındaki dev yalınla karşılaştı. Korkudan küçük dilini yutacak adam banyodan çıkıp, kapıyı kapattı.

Telefonla yılan yakalama uzmanı Anthony Jackson'u telefonla arayarak banyosunda bir yılan olduğunu anlattı. Verilen adresteki eve gelen Anthony Jackson korku içindeki ev sahibiyle kısa bir görüşme yaptıktan sonra banyoya yöneldi.

Kıyı halı pitonunu, duş çerçevesinde ve bir şampuan rafının üzerinde gören yılan avcısı 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı yılanı çengel yardımıyla duşa kabinin üzerinden indirerek bir plastik kutunun içine koydu.

"BENİ AV OLARAK GÖRDÜ"

Jackson "Yılanı çengel yardımıyla indirdim. Çünkü ısı lambasının yanından onu aldığımda, hoşnut olmadı" dedi.

Jackson'un, yılanı bulunduğu yerden indirmesi yaklaşık 30 saniye kadar sürdü. Yılan bu sırada Jakson'u ısırmak için hamle yaptı. Avcı çevik bir hareketle yılanın saldırısına karşı koyarak kendisine zarar vermesini engelledi.

Uzman, "Bana saldırmaya çalıştı. Sanırım beni bir av olarak gördü çünkü aşağıya bakıp beni bir yiyecek olarak algıladı" diye anlattı.

Banyoya ulaşmak için yılanın uzun bir yol kat ettiğini belirten Anthony Jackson "Bölgede ağaçlar kesiliyordu. Motorlu testerenin sesinden rahatsız olduğundan rahatsız olmuştur. Hayvan doğal olarak daha sessiz olan evin olduğu bölgeye gelmiştir" dedi.

Yılanın çatıya tırmanmayı başardığını belirten Anthony Jackson "Bundaki amacı çatıda fare gibi yiyecekler bulmaktı. Sonra üşüdüğünden bir yolunu bularak eve girmiş. Isı lambasının yandığı banyoya geçip burayı evi olarak kabul etmiş. Sonrasını hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu.

"ZARARSIZLAR"

Büyük boyutlarına rağmen, Bay Jackson, pitonların genellikle zararsız olduğunu, ancak yine de saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Son haftalarda her gün 3 yılan yakaladığını belirten Anthony Jackson, yılanların genellikle soğuk aylarda saklandığını, ancak pitonların yıl boyunca aktif olabildiğini belirtti.

Queensland Çevre ve Bilim Departmanı internet sitesinde halkın yılanları öldürmeye çalışmaması isteniyor. Yetkililer, yılanları öldürmenin hem yasak hem de tehlikeli olduğunu ifade ediyor.