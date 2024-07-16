Baraj göleti kuruyor

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 2015 yılında tamamlanan Yedikapı Barajı Göleti kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldi.

öletteki su seviyesi birkaç metre seviyelerine düşerken, geçtiğimiz yıllarda balık tutulan ve manzarası ile piknikçilerin uğrak yeri olan gölet kuruma noktasına geldi.

Göl kenarında bulunan ‘Gölete girmek tehlikeli ve yasaktır’ tabelasının suyun bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre geride kalması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.