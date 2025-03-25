Baraj gölüne uçtu! Ekipler seferber oldu gölde can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesinde tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek baraj gölüne düşen elektrik dağıtım şirketine ait aracın şoförü Nedim Elçi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy ile Pınarönü köyü arasında bulunan tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait plakası henüz öğrenilemeyen Nedim Elçi (35), idaresindeki kamyonet tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ermenek Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elçi'yi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar çağrıldı.

Suya giren kurbağa adamlar kısa süre içinde kayıp olan Nedim Elçi'nin cansız bedenine ulaştı. Elçi'nin cesedi saat 22.40 sıralarında vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı, ardından da otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Suya batan araç da yine vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)

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