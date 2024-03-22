Baraj kıyısında bulunan kemikler eski başkana ait çıktı

Kaynak: DHA
Baraj kıyısında bulunan kemikler eski başkana ait çıktı
Kayseri’deki Yamula Barajı’nın kıyısında 2 yıl önce bulunan kemiklerin eski başkana ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan DNA testi sonucunda kemiklerin Sarıoğlan Sulama Birliği eski Başkanı Metin Aka'ya olduğu tespit edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 2 yıl önce bulunan erkeğe ait kemiklerin otopsisi belli oldu. Kemiklerin, Sarıoğlan Sulama Birliği eski Başkanı Metin Aka'ya olduğu tespit edildi. Aka'nın cenazesi, Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi.

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6 Ekim 2022'de Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajına gelen balıkçılar, bir erkeğe ait kemikler buldu. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonrası kemikleri Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kemikler, ilk incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yapılan çalışma kapsamında; kemik parçalarının, hakkında kayıp başvurusu yapılan Sarıoğlan Sulama Birliği eski Başkanı Metin Aka'ya ait olduğu belirlendi. Aka'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine getirildi. Aka'nın cenazesi, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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