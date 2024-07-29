Yol ortasında insan kafatası bulundu. Gezerken gördü polis hemen polise koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yol ortasında insan kafatası bulundu. Gezerken gördü polis hemen polise koştu

Gümüşhane'de yol ortasında bir insan kafatası bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede başka kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün öğleden sonra Kelkit ilçesi İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan Nihat Zeyrek isimli vatandaş, yol ortasında bir insan kafatası buldu.

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Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Konuyla ilgili inceleme başlatan Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu.

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Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları, ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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