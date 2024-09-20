Baraj sorusu: MHP kadın gazeteciden özür diledi mi? Doğru yanıt haberin içinde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

Son günlerde Türkiye'yi sarsan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ve Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Bebek olayına ilişkin de konuşan Bahçeli "Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir" şeklinde konuşmuştu.

Açıklamaları sonrası basın mensuplarının soruları yanıtlayan Bahçeli, Lider Haber’den muhabir Pelin Zengin'in sorduğu “Narin ile Sıla’ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte de bu tür suçlara idam getirilmesine dair çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?” soruya “Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin” şeklinde yanıt vermişti.

MHP'DEN ÇIT YOK

Söz konusu diyalog sonrası Bahçeli’nin çıkışı medya kanallarında tepkiyle karşılaşırken, MHP cephesinin genç gazeteci ile iletişim kurup kurmadığı merak ediliyordu.

Lider Haber kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, genç ve başarılı gazeteci Zengin’e, yapılan “çirkin hareketten” ötürü herhangi bir özür dilenmedi.

Pelin Zengin, geçtiğimiz aylarda ‘Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Ödülü’nün de sahibi olmuştu. Öte yandan Zengin, MHP’nin yayın organı Bengü Türk’te muhabirlik yapmıştı.