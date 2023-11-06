Barajda özel oltasıyla yakaladı. Dev balık şaşkına çevirdi

Elazığ’da amatör bir balıkçının Keban Baraj Gölü'nde yakaladığı yaklaşık 18 kilo ve 1,5 metre uzunluğundaki dev Fırat turnası, görenleri hayretler içinde bıraktı.

KAYNAK: İHA
Barajda özel oltasıyla yakaladı. Dev balık şaşkına çevirdi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 'Dostlar buluşma' etkinliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen misafirlerle balık tutma etkinliği düzenlendi.

Olta balıkçılarından Murat Şimşek, etkinlikte 18 kilo ve 1 buçuk metre uzunluğunda Fırat turnası yakaladı.

Büyüklüğü ile dikkat çeken Turna balığı ile etkinlikte ikinci olan 'Fırat'ın muradı olta balıkçılarından' Murat Şimşek, ''Etkinlikte bizlere destek olan Ağın Belediyesi Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha önce de 40 kilo ağırlığında bir turna balığı yakalamıştım. Şimdi ise yine böyle dev bir balık yakaladım'' dedi.

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