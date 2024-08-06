Barajlarda Alarm! Düştükçe düşüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barajlarda Alarm! Düştükçe düşüyor

İSKİ 6 Ağustos 2024 baraj doluluk oranlarını açıkladı. Son verilere göre İstanbul’da barajları doluluk oranı yüzde 55,99 olarak ölçüldü. Bazı barajlarda ise doluluk oranı 0’ın altına düştü.

İstanbul Barajlarının doluluk oranları toplamda 20 milyon kadar insanı doğrudan doğruya ilgilendiren konuların başında yer alıyor. Uzun zamandır Afrika sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan megakent İstanbul için yetkililer suyun gereksiz kullanımını önlemek için uyarılarda bulunuyor.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 55 seviyelerine kadar düştü. İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55,99 olarak ölçüldü. Vatandaşlara İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul’da doluluk oranı en yüksek olan baraj yüzde 29,22 ile Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı oldu. Baraj doluluk oranı en düşük olan barajımız ise yüzde 0,41 ile Istrancalar Barajı oldu.

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İSKİ’nin açıkladığı barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: 29,2%

Darlık:13 %

Elmalı: 1,22 %

Terkos:23,25 %

Alibey: 1,7 %

Büyükçekmece: 16,3%

Sazlıdere: 9,56%

Istrancalar: 0,41 %

Kazandere: 0,92 %

Pabuçdere: 4,44 %

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