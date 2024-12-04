Baraka yangın faciası: 1 ölü

Kaynak: İHA
Baraka yangın faciası: 1 ölü

Bartın'da bir barakada çıkan yangında 57 yaşındaki Hüsnü Civelek hayatını kaybetti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Çaydüzü Mahallesi Merkez Balamba mevkiinde meydana geldi. Hüsnü Civelek'in yaşadığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeride yapılan incelemede yangın sırasında barakada olan Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay Yeri İnceleme çalışmalarının ardından Civelek'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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