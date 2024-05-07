Baran Bölükbaşı 2 gün üst üste 2 farklı dizide oynadı. Değişimi kameralara böyle yansıdı

Kaynak: Haber Merkezi
Baran Bölükbaşı 2 gün üst üste 2 farklı dizide oynadı. Değişimi kameralara böyle yansıdı
Oyuncu Baran Bölükbaşı geçtiğimiz hafta 2 gün üst üste 2 farklı dizide rol aldı.

30 yaşındaki oyuncu Baran Bölükbaşı aynı hafta içinde peş peşe 2 gün 2 farklı dizide oynadı.

Baran Bölükbaşı , OGM Pictures’ın yapımcılığını yaptığı, Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı Sakla Beni adlı dizide rol alıyordu.

baran-bolukbasisakla-beni-kadrosunda-h40877-238eb.png

Dizinin düşük reytingler sebebi ile 2 Mayıs Perşembe Günü ekrana gelen 26. Bölümü ile final yapmasının ardından hiç vakit kaybetmeyen Baran Bölükbaşı, yine aynı yapımcının yaptığı Yalı Çapkını adlı dizide rol aldı.

Sakla Beni dizisinden önce de Yalı Çapkını dizisinde rol alan Baran Bölükbaşı, böylece eski dizisinde dönmüş oldu.

y.jpg

Baran Bölükbaşı’nın Tarık karakterine hayat verdiği Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor.

indir-36.jpg

Son Haberler
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı Magazin
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı
Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı Gündem
Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı
Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin Gündem
Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin
Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı Gündem
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı
Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat Ekonomi
Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat