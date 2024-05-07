Baran Bölükbaşı 2 gün üst üste 2 farklı dizide oynadı. Değişimi kameralara böyle yansıdı

30 yaşındaki oyuncu Baran Bölükbaşı aynı hafta içinde peş peşe 2 gün 2 farklı dizide oynadı.

Baran Bölükbaşı , OGM Pictures’ın yapımcılığını yaptığı, Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı Sakla Beni adlı dizide rol alıyordu.

Dizinin düşük reytingler sebebi ile 2 Mayıs Perşembe Günü ekrana gelen 26. Bölümü ile final yapmasının ardından hiç vakit kaybetmeyen Baran Bölükbaşı, yine aynı yapımcının yaptığı Yalı Çapkını adlı dizide rol aldı.

Sakla Beni dizisinden önce de Yalı Çapkını dizisinde rol alan Baran Bölükbaşı, böylece eski dizisinde dönmüş oldu.

Baran Bölükbaşı’nın Tarık karakterine hayat verdiği Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor.