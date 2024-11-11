Barbaros Şansal gözaltına alındı! Uçaktan indiği gibi...

Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı.
Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullanarak durumu takipçileriyle paylaştı.
Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11 Asliye Ceza GBT Yakalama ! İstanbul Havalimani— Barbaros Şansal ???????? (@mayrukcouture) November 11, 2024