Barbaros Şansal gözaltına alındı! Uçaktan indiği gibi...

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Barbaros Şansal gözaltına alındı! Uçaktan indiği gibi...

Modacı Barbaros Şansal, uçaktan indiği gibi gözaltına alındı ve bu gelişmeyi sosyal medyadan takipçilerine duyurdu.

Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı.

Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullanarak durumu takipçileriyle paylaştı.

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