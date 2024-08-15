Barbaros Şansal Hülya Avşar'ı yerin dibine soktu

Enver Aysever'in şahsi Youtube kanalına konuk olan skandallar kralı Barbaros Şansal yine yerinde duramadı.

Katıldığı programda kendine has tavır ve üslubuyla yine gündem olacak sözler sarf eden "Terzi Yamağı" lakabıyla tanınan Şansal, Aysever'in "Hülya Avşar seni programına çağırsa gider misin?" sorusu üzerine savaş çıkartacak açıklamalarda bulundu.

Röportajın başında "Kültür başka bir şey kültür birkaç nesil geçmesi gerekiyor. Aileden ve geçmişten gelen bir şey" diye konuşan Şansal, Aysever'in soruyu yanıtlarken ilk olarak "İki kere gittim. iki kere gittim ben onun programına. Şimdi gitmem canım. Konuşacak bir şeyim yok. Son gittiğimde Habertürk'te program yapıyordu, Ali Poyrazoğlu çıktı ben girdim kayda" diye kısa bir girizgah yaptı.

"ZEKA BAŞKA BİR ŞEY, GÖRGÜ, KÜLTÜR BAŞKA BİR ŞEY"

Avşar'ın programına katıldıktan sonra yaşananlar hakkında da "Programın adı 'Hülya Avşar Soruyor'du. Ertesi günü bütün gazeteler 'Barbaros Şansal soruyor 'Hülya Avşar cevaplıyor' diye yazdı" diye konuşan Şansal'ın sözleri biter bitmez sunucunun "Ama Hülya Avşar zeki kadındır ya, öyle değil mi?" pasını "Zeki, Okan da çok zeki" diye yumuşattı. Bu beklenmedik cevap karşısında afallayan Aysever "Okan da çok zeki derken, benzetme nereden çıktı?" diye sordu.

Şansal, sunucu sanki hiç bir şey dememişçesine "Şimdi şöyle: zeka başka bir şey, görgü, kültür altyapı başka bir şey" dedi. Şansal'ın "Okan da zeki" sözünü açmayacağını anlayan Aysever, Terzi Yamağı'nın Avşar'ı kastederek söylediği sözlere "Zeki ama görgüsüz diyorsun" karşılık verdi.

Sunucunun bu sözleri üzerine Şansal, kendisinden beklenmeyen bir naiflikle Hülya Avşar için "Görgü fakiri diyelim" ifadesini kullandı.