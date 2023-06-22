Barbekü restoranında korkunç patlama. 31 ölü ve çok sayıda yaralı var

Editör: İsa Karaarslan

Çin'in kuzeybatısındaki bir barbekü restoranında yemek pişirmek için kullanılan gazın büyük bir patlamaya yol açarak 31 kişinin ölümüne ve yedi kişinin de yaralanmasına neden olduğu açıklandı.

Xinhua Haber Ajansı, patlamanın Çarşamba günü saat 20:40 sularında, geleneksel olarak Müslüman olan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin başkenti Yinchuan'daki işlek bir caddede, insanların Dragon Boat Festivali öncesinde toplandığı sırada restorana zarar verdiğini bildirdi.

Kurbanlar arasında yaşlılar ve lise öğrencilerinin de olduğu belirtildi.

Patlamadan bir saat önce çalışanların, gaz kokusunu fark ettikleri açıklanırken, sızıntının bir vananın kırılmasından sonra olduğu ve patlamanın da vana değiştirme işlemi yapılırken geldiği belirtildi.

Patlamadan hemen sonra açıklama yapan Çine Devlet Başkanı Şi, kazanın nedeninin hızla belirleneceğini ve sorumluların yasalar önünde hesap vereceğini söyledi.

Merkezi hükümetin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da, sosyal medyada yaptığı açıklamada, restoranda arama kurtarma çalışmalarının Perşembe sabahı erken saatlerde tamamlandığını ve müfettişlerin patlamanın nedenini belirlemek için çalıştıklarını söyledi.