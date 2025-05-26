Barbi ile Hürrem Sultan'ı Türk yapmak istemişler

Lokomotiv Kaliningrad'la bu sezon Rusya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan voleybolcu Irina Voronkova, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul doğumlu olan ve bir dönem Eczacıbaşı forması da giyen Voronkova, "Türkiye'de taraftarlar Rusya'dakilere göre daha duygusal. Türk kulüpleri bizden daha fazla yabancı oyuncu transfer etme imkanına sahip. İki ülke ve halk arasındaki zihniyet farkından kaynaklanıyor" diye konuştu.

'SİZE SAMİMİ ŞEKİLDE SÖYLEYEYİM...'

Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle resmi turnuvalarda boy gösterememesi konusunda üzgün olduğunu belirten Voronkova, eski Fenerbahçeli "Barbie" lakaplı Arina Fedorovtseva ve hala Vakıfbank forması giyen "Hürrem Sultan" lakaplı Marina Markova'ya Türkiye'den milli takım için davet geldiğini söyledi.

Voronkova, voleybolcuların teklife yanıtlarını şöyle açıkladı:

"Size samimi bir şekilde söyleyeyim, sadece Marina Markova'ya değil, aynı zamanda Arina Fedorovtseva'ya da Türk vatandaşlığı teklif edilmişti. Ama kızlar Rusya milli takımını seçti ve bu harika!"