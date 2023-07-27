Barbie filminin yıldızı: Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor

Barbie filmi ile son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu olan Margot Robbie, "Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor" açıklamasıyla dikkat çekti.

Barbie filminin yıldızı: Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor

Huffington Post'un haberine göre; Margot Robbie, sahnenin nasıl çekildiğini anlattı. Mükemmel çekimi elde etmek yaklaşık sekiz kez deneme yapılmış. Görüntüyü elde etmek için, Margot, ayaklarını ayakkabılardan çıkarırken ayakkabılar, yerinde durması için çift taraflı bant ile zemine sabitlendi.

m1.jpeg

Margot, kamera açısının üzerindeki bir çubuğa tutundu, bir emniyet kemeri veya başka bir destekleyici alet kullanmadı. Nasıl öyle parmak ucunda durabildiğini de açıklayan Margot, çocukken balerin olduğunu söyledi.

margot-robbie-on-the-set-of-barbie-in-la-06-28-2022-13.jpg

Robbie, sahneleri vücut dublörü kullanmak yerine kendi oynamakta ısrar etmiş. Kendi açıklamasına göre filmin genel kalitesine katkıda bulunduğuna inanarak orijinalliği ve tutarlılığı korumak istemiş.

Güzel oyuncu, dublör kullandığı filmleri izlemekten hoşlanmadığını ve bazı sahnelerin kendisi tarafından oynanmadığını bilmekten rahatsız olduğunu söylüyor.

margot-robbie-barbie-birthday-53.jpg

Margot Robbie'nin yanı sıra, filmde Barbie'nin daimi erkek arkadaşı Ken rolünde Ryan Gosling ve Barbie’nin arkadaşları olarak Emma Mackey, Issa Rae, Hari Nef ve Sharon Rooney gibi diğer isimler yer alıyor.

“İnsanların ayağıma karşı böylesine heyecan duyması hoşuma gidiyor. Bence bu harika” açıklamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Margot Robbie, “Bu konuda ciddiyim. Garip hissetmiyorum. Gayet iyi diyorum” dedi.

ekran-goruntusu-2023-07-27-094001.jpg

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı Güncel
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor
Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı Spor
Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı