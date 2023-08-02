Barbie filminin yıldızı Margot Robbie'nin itirafları olay oldu

Barbie filmi ile yıldızını parlatan Margot Robbie, 2013 yılında vizyona girdiğinde büyük ses getiren, özellikle de seks sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine çektiği Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) sonrası bazı kuralları olduğunu açıkladı.

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie'nin itirafları olay oldu

Son günlerde Barbie filmindeki performansıyla beğeni toplayan Margot Robbie, bazı sahneler konusunda artık çok daha hassas olduğunu anlatıyor.

ap231766382236261688738146.webp

Ünlü oyuncu, Leonardo DiCaprio ile başrollerini paylaştığı Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filmiyle Hollywood’da dikkat çekmiş, hatta bu filmdeki seks sahneleri günlerce gündemden düşmemişti. Ancak Robbie, bu sahnelerden son derece rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirirken şimdi de bazı kuralları olduğunu anlatıyor.

ytmayltd51i31.jpg

Margot Robbie, Hollywood’daki ilk günlerinde birinin “Bu konuda stres yapma, dilsiz yap” dediğini söyledi. Artık kendisinin de bu kuralı uyguladığını anlatan Robbie, “Bunu her zaman diğer insanlara söylüyorum, ‘Evet, her şey yolunda, ama dil yok’ diyorum” dedi.

margot-leonardo.jpg

Robbie ayrıca Para Avcı filmindeki o çok konuşulan sahnelerin çekilmesinin 17 saat sürdüğünü ve bunun hiç de seksi olmadığını itiraf etti: “Bütün kız arkadaşlarım beni sorguya çekti ve ‘O harika öpüşüyor mu?’ diye soruyordu. Onları oturtur ve ‘Tek bildiğim, ekrandaki öpüşmesinin harika olduğu’ derdim. Sonra üzülürler ve ‘Bana bunun romantik olduğunu ve havai fişekler olduğunu söyle’ derlerdi. Hiç değildi. Çekimleri 17 saatte yapıyorsunuz ve hava çok sıcak. Filmin sonunda o kadar çok çıplaklık vardı ki, kimse soyunmaktan rahatsız olmadı.”

İlgili Haberler
Ukraynalı kadın pembe Barbie kıyafeti ile İstanbul sokaklarını dolaştı.
Barbie filminin yıldızı: Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Olgun Barbie' oldu
Down sendromlu Barbie üretildi. Bir ilke imza atıldı
Down sendromlu Barbie üretildi. Bir ilke imza atıldı
60 yaşındaki Seda Sayan bu kez bakın neresine estetik yaptırdı. ‘Barbie Bebek’e özendi
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Fenerbahçe Zajc ile sözleşme yeniledi Spor
Fenerbahçe Zajc ile sözleşme yeniledi
Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel
Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fransa'da aşırı sıcaklar can aldı: 1 haftada 80 ölü Dünya
Fransa'da aşırı sıcaklar can aldı: 1 haftada 80 ölü
Katalonya’da kuraklık alarmı: 24 kasabada su kısıtlaması Dünya
Katalonya’da kuraklık alarmı: 24 kasabada su kısıtlaması
DEVA Partisinden Aile Bakanına nafaka yanıtı: Uygulamada zaten yok Siyaset
DEVA Partisinden Aile Bakanına nafaka yanıtı: Uygulamada zaten yok
Hastane otoparkındaki kamyoneti sahibi ameliyat olurken soydular Güncel
Hastane otoparkındaki kamyoneti sahibi ameliyat olurken soydular
Kocaeli'de Tır menfeze devrildi: 1 ölü Güncel
Kocaeli'de Tır menfeze devrildi: 1 ölü