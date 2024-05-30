Barbunya pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığı eklenmeliymiş. Gazı ve dağılmayı önlüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Barbunya pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığı eklenmeliymiş. Gazı ve dağılmayı önlüyor

Barbunya yemeği pişirirken aklınızda bulunması gereken tüyo. Bu teknikle hazırlanan barbunya asla erimiyor ve dağılmıyor

Barbunya pişirirken dikkat edilmesi gereken önemli bir detayı paylaşmak istiyorum: tencereye 1 tatlı kaşığı karbonat eklenmesi gerekiyor. Bu uygulama, barbunyanın gaz yapmasını ve dağılmasını engelleyerek yemeğin lezzetini arttırıyor. Barbunya yemeği yaparken bu püf noktasını mutlaka denemelisiniz.

BARBUNYA TARİFİ

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Yarım kilo barbunya

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

4-5 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Sıcak su

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Nasıl yapılır?

Habertürk'te yer alan içerikte; Barbunya tarifinin detaylarına yer verildi. İşte bilmeniz gerekenler

Düdüklü tencerede zeytinyağı ile yemeklik doğradığınız soğanı kavurun. Pembeleşen soğanlara önce domates ardından salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız havuçları da ekleyip karıştırın. Dondurulmuş ya da taze barbunyaları, tuzu da atıp tüm malzemeleri karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynayınca düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 40 dakika sonra barbunyanız pişmiş olacaktır. Pişme işleminden sonra en az 1 saat dinlendirmenizi öneririz. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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