Barcelona haftayı kayıpsız geçti

İspanya 1. Futbol Ligi LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Girona'yı 1-0 yendi.

LaLiga'nın 19. haftasında Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 61. dakikada Pedri kaydetti.

Barcelona'nın formda kanat oyuncusu Fransız Ousmane Dembele, yaşadığı sakatlığın ardından 26. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla 47 puana ulaşan Barcelona, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Girona ise 21 puanda kaldı.