Barcelona EURO 2024'ün yıldızını kaptı

İspanyol devi Barcelona, RB Leipzig'de oynayan Dani Olmo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve RB Leipzig, Dani Olmo'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, kulüple 30 Haziran 2030'a kadar sürecek altı sezonluk bir sözleşme imzaladı ve serbest kalma bedeli 500 milyon Euro olarak belirlendi" denildi.

EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Olmo, attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle İspanya'nın şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

2014 yazında La Masia'dan ayrılarak Dinamo Zagreb'e transfer olan İspanyol oyuncu, Hırvat ekibinde kendini gösterdi ve 2019-20 kış transfer döneminde RB Leipzig'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonda RB Leipzig formasıyla 25 maça çıkan Olmo, takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.