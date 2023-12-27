Barcelona Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Mundo Deportivo’da çıkan haberlere göre, Fenerbahçe’de az süre bulduğundan dolayı şikayetçi olan Michy Batshuayi’ye sürpriz bir talip çıktı.

BARCELONA GÜNDEMİNE ALDI

Ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen İspanyol devi Barcelona Belçikalı yıldızı gündemine aldı.

MBAPPE'DE LİSTEDE

Son İspanya şampiyonunun listesindeki diğer golcü isimler ise Nicolas Pepe, Kylian Mbappé ve Luka Jovic.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertlilerle 20 maça çıkan Batshuayi 8 gol kaydetti.