Barcelona Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Mundo Deportivo’da çıkan haberlere göre, Fenerbahçe’de az süre bulduğundan dolayı şikayetçi olan Michy Batshuayi’ye sürpriz bir talip çıktı.
BARCELONA GÜNDEMİNE ALDI
Ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen İspanyol devi Barcelona Belçikalı yıldızı gündemine aldı.
MBAPPE'DE LİSTEDE
Son İspanya şampiyonunun listesindeki diğer golcü isimler ise Nicolas Pepe, Kylian Mbappé ve Luka Jovic.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertlilerle 20 maça çıkan Batshuayi 8 gol kaydetti.
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